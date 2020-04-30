В Сети появились слухи о коронавирусе у сына Александра Лукашенко

Сын Президента Беларуси Александра Лукашенко Николай может быть инфицирован новым коронавирусом. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал BRIEF/НЕЗЫГАРЬ.

По информации издания, симптомов болезни у Коли пока не наблюдается. В данный момент якобы делается повторное тестирование.

Официальные источники появившиеся слухи о болезни сына-школьника белорусского лидера не подтверждают. В то же время опровержения этой информации пока также не появилось.

Касательно самого Александра Лукашенко, он тестов на COVID-19 вроде бы еще не проходил.

Ранее он говорил, что и не собирается этого делать.

У Президента Беларуси были свои рецепты. Он полагал, что трактор и сауна могут вылечить все и всех. Ситуацию в мире бацька называл «коронавирусным психозом».

Напомним, Коле Лукашенко, сыну президента Беларуси, 15 лет.