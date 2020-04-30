В США не определились с боевой задачей для кораблей класса Zumwalt

Сегодня, 14:02

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В США не определились с боевой задачей для кораблей класса Zumwalt

Грандиозные планы американских военных по оснащению своего ВМФ эсминцами Zumwalt потерпели поражение из-за высокой стоимости проекта. Теперь вместо 32 кораблей миноносцев будет всего три.

Одна из причин - и самая важная - огромные затраты по созданию военной техники такого класса. Так, стоимость одного эсминца Zumwalt исчисляется почти 8 миллиардами долларов (что в 4-5 раз выше "классических" кораблей типа «Арли Бёрк»).

Но не только деньги стали причиной пересмотра планов властями США. В командовании военно-морских сил задумались об использовании эсминцев Zumwalt в военном деле. Первоначально им отводилась роль корабля для сокрушительных ракетных атак по любому объекту противника, в том числе и на берегу. После замысел пришлось корректировать. Теперь уже эсминцы такого класса должны были поддерживать десант и морскую пехоту во время их высадок. В это время высшее командование ВМС США задумалось: а стоит ли выкидывать порядка 8 миллиардов за один лишь корабль для выполнения такой задачи. 

Более того, сама ситуация, когда ракетный эсминец Zumwalt, оборудованный высокими технологиями, сопровождает десантный корабль, рискованна. Своим присутствием последний поможет неприятелю обнаружить Zumwalt и сориентирует на применение того или иного оружия, даже не самого мощного. И вся эта дорогая военно-десантная группа в итоге пойдет на дно.

Получается, что удешевление конструкций исключает эсминец от использования как ударный корабль, а затея с ним как с кораблем поддержки бессмысленна. И возникает вопрос о его основной функции в МВФ. До сих пор по этому поводу в высших эшелонах власти США так и не определились. 

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