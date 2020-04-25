Американка узнала о своей беременности незадолго до родов благодаря синему унитазу

Кейтлин Брэдли, жительница города Буффало (штат Нью-Йорк, США) семь месяцев находилась в неведении о том, что беременна. О своем интересном положении женщина узнала благодаря окрасившемуся в синий унитазу. Об этом сообщило британское издание The Independent.

Девушка, увидев, что сиденье унитаза в ее доме неожиданно окрасилось в синий цвет, подумала сразу о плохом и предупредила, что смертельно больна.

Она сразу же «загуглила» симптом в Интернете и была ошеломлена, отыскав в нескольких статьях информацию о том, что такое может наблюдаться при беременности. Это каким-то образом связано с гормональной перестройкой и содержащимся в поту больных хромгидрозом пигментом липофусцин.

Брэдли все же усомнилась в том, что она беременна. Но на всякий случай все же приобрела тест. Оказалось, что она и вправду беременна. Врач, к которому обратилась американка, подтвердил это. Роды ожидаются в конце июня, пишет «Лента».