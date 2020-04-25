Богачи на самоизоляции научились стирать и убираться

Сегодня, 14:49

Ольга Громова

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Богачи на самоизоляции научились стирать и убираться

Богачи, ведением домашнего хозяйства которых ранее занималась прислуга, на самоизоляции вынужденно научились стирке и уборке дома. Об этом во время своего интервью The Times поведала гендиректор элитной компании Лондона в сфере бытового обслуживания Polo and Tweed Люси Челленджер.

Богатые люди, оказавшись на вынужденном карантине из-за коронавируса, вынуждены начинать, буквально, с азов. Люси рассказала, что к ней часто звонят люди за советами. Одна из женщин спрашивала, как правильно стирать и когда это делать, если она не может ни на мгновение оставить четырех детей.

Также Челленджер никак не может забыть вопрос другой состоятельной женщины - леди озадачилась, потому что не знала, как меняется рулон туалетной бумаги в уборной.

Кроме этого, далеко не бедные британцы совершенно не знают, как меняется постельное белье, а также как его гладить.

Бывают просто катастрофические случаи, отмечает «Лента». К примеру, один из богачей почистил мочалкой дорогую эмалированную ванну, а другой едва ли не отправил на свалку старинный обеденный стол из красного дерева.

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