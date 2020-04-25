Советский ЗРК «Квадрат» уничтожил УБС L-39 в Ливии

ЗРК «Квадрат» армии Хафтара уничтожил самолет L-39, готовившийся к нанесению авиаудара. Об инциденте, который имел место 28 апреля в районе населенного пункта Аль-Вашка, сообщает АвиаПро со ссылкой на источники в Ливийской национальной армии.

Боевой самолет L-39 намеревался нанести удар с воздуха по позициям сил ЛНА, но был вовремя замечен и уничтожен зенитно-ракетным комплексом «Квадрат».

Издание публикует фото, на котором можно увидеть несколько обломков сбитого учебно-боевого самолета. Снимок говорит в пользу того, что воздушное судно было поражено крупной управляемой ракетой, хотя изначально появлялись сведения о том, что L-39. принадлежащий протурецкому Правительству национального согласия подбил ЗРПК «Панцирь-С».

Ливийский ЗРК «Квадрат» уже не первый раз сбивает самолеты противника. Три года назад комплексу удалось уничтожить истребитель Mirage F-1. В последнее время «Квадрат» показал себя отличным уничтожителем ударных турецких дронов.

Именно из-за систем ПВО попытки Правительства национального согласия (GNA) атаковать с воздуха часто обречены на поражение.