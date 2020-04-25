NI: Россия не зря отправляла танки Т-14 «Армата» в Сирию

Сегодня, 13:14

Ольга Громова

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NI: Россия не зря отправляла танки Т-14 «Армата» в Сирию
Танки Т-14 «Армата» в Сирию

Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию. Эти боевые машины впервые были показаны еще пять лет назад - на Параде Победы. Однако за это время танки существенно изменились. В частности, по части бронирования, вооружения и так далее. Но не хватало этим боевым машинам одного - полевых испытаний. В условиях на территории Сирии Россия смогла проверить работоспособность всех узлов Т-14.

Тестирование на Ближнем Востоке также позволило продемонстрировать высокий экспортный потенциал новинки. Предполагается, что в ряде стран захотят закупить «Армату». А вот китайские военные обозреватели появление российских танков в Сирии высмеяли. Издание «Sina» сочло Т-14 «Армата» таким же бесполезным, как и истребитель Су-57. Они усомнились в защитной силе беспилотной башни, отмечает «Вечерний курьер».

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Комментировать

  • Все китайские комментарии на этот счёт это лишь ещё одна попытка унизить достоинства конкурента.
  • Китай, нам не пример. Били басурман и будем бить...
  • Пока китайцы у нас покупают вооружение , а не наоборот. И почти все копируют. Сами разработать не способны, значит и понять самые засекреченные моменты тоже не могут. А выводы на пустом месте делают. А вообще это просто мнение журналиста, который априори не может знать истинных ттх.
  • Зато мы не сомневаемся в качестве китайских танков, у которых колёса отваливаются и не в бою ,а на танковом биатлоне!
  • да мы видим качество китайских товаров, уж кто бы говорил
  • Слушайте больше матрасных холуёв. Они с три короба наплетут - высмеял там кто-то кого-то.
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