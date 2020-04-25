NI: Россия не зря отправляла танки Т-14 «Армата» в Сирию

Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию. Эти боевые машины впервые были показаны еще пять лет назад - на Параде Победы. Однако за это время танки существенно изменились. В частности, по части бронирования, вооружения и так далее. Но не хватало этим боевым машинам одного - полевых испытаний. В условиях на территории Сирии Россия смогла проверить работоспособность всех узлов Т-14.

Тестирование на Ближнем Востоке также позволило продемонстрировать высокий экспортный потенциал новинки. Предполагается, что в ряде стран захотят закупить «Армату». А вот китайские военные обозреватели появление российских танков в Сирии высмеяли. Издание «Sina» сочло Т-14 «Армата» таким же бесполезным, как и истребитель Су-57. Они усомнились в защитной силе беспилотной башни, отмечает «Вечерний курьер».