Коронавирус в Нью-Йорке убил в 21 раз больше людей, чем грипп

Сегодня, 10:40

Анна Лисова

0

Image 16+
Коронавирус в Нью-Йорке убил в 21 раз больше людей, чем грипп
Смертность от коронавируса

Американские медики оценили уровень смертности от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке. Они подсчитали, что за последние три месяца в Нью-Йорке от коронавируса скончались примерно в 21 раз больше жителей, чем от гриппа, передает РИА Новости. Исходя из данных, озвученных не только в официальной статистике, но «полученных путем массы статистических допущений», в Нью-Йорке в год грипп убивает до 60 тысяч человек.

Эксперты объяснили, что они изучили превышение средней нормы смертности. С 1 февраля по 18 апреля в Нью-Йорке было около 13 тысяч избыточных случаев смертности. Соотношение избыточных смертей, которые предположительно являются смертями от коронавируса, к смертям сезонного гриппа за этот же период дало показатель в 21,1. Исходя из этого исследователи и пришли к выводу, что уровень смертности от последней болезни на порядок превышает число жертв сезонных форм гриппа.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В США расширили список симптомов коронавируса

25-04-2020, 10:27

Американские пользователи сети призывают сбить российский Су-35

24-04-2020, 18:41

Британия с 23 апреля приступает к испытанию вакцины против коронавируса на людях

22-04-2020, 17:55

В Китае призвали готовиться к «холодной зиме» из-за коронавируса

21-04-2020, 17:00

CNN сообщил об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

21-04-2020, 12:48

Китайские врачи буквально почернели из-за коронавируса

21-04-2020, 11:46

США испытывали биологическое оружие на собственном населении

20-04-2020, 20:41

Здравоохранению США предрекли крах из-за детей с коронавирусом

20-04-2020, 16:57

В США от коронавируса скончалось более 40 тысяч человек

20-04-2020, 09:22

Медики рассказали о работе во время пандемии

18-04-2020, 12:49

Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал последствия пандемии коронавируса

18-04-2020, 10:54

Генсек ООН допустил смерть сотен тысяч детей из-за коронавируса

17-04-2020, 08:57

Сирийцев обманом вынуждают воевать на стороне ПНС

16-04-2020, 14:20

Шведский эпидемиолог высказался по поводу стратегии борьбы с коронавирусом

16-04-2020, 12:37

Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»: заразились 668 членов экипажа

16-04-2020, 11:07

Дипломаты США до пандемии сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане

15-04-2020, 09:27

Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию

14-04-2020, 12:12

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

13-04-2020, 22:18

ВОЗ призвала Белоруссию к худшему готовиться

13-04-2020, 08:08

Жители Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа

11-04-2020, 20:51

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров