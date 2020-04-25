Коронавирус в Нью-Йорке убил в 21 раз больше людей, чем грипп

Американские медики оценили уровень смертности от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке. Они подсчитали, что за последние три месяца в Нью-Йорке от коронавируса скончались примерно в 21 раз больше жителей, чем от гриппа, передает РИА Новости . Исходя из данных, озвученных не только в официальной статистике, но «полученных путем массы статистических допущений», в Нью-Йорке в год грипп убивает до 60 тысяч человек.

Эксперты объяснили, что они изучили превышение средней нормы смертности. С 1 февраля по 18 апреля в Нью-Йорке было около 13 тысяч избыточных случаев смертности. Соотношение избыточных смертей, которые предположительно являются смертями от коронавируса, к смертям сезонного гриппа за этот же период дало показатель в 21,1. Исходя из этого исследователи и пришли к выводу, что уровень смертности от последней болезни на порядок превышает число жертв сезонных форм гриппа.