В Китае местные жители рассказали о последствиях пандемии коронавируса

Китай пережил эпидемию коронавируса и постепенно эта страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются карантинные меры, снимаются ограничения, введенные для сдерживания распространения инфекции. Жители КНР рассказали, какая ситуация сложилась в стране после пандемии, передает телеканал 360.
Нэнси Логан, проживающая в пригороде Пекина, рассказал, что в столице уже открыли парки, заработали некоторые рестораны и гостиницы. Но во всех местах массового скопления людей появляться можно только в маске. Также у людей проверяют температуру. В мае старшеклассники начнут ходить в школы.
Жительница Пекина Саманта Мартин отмечает, что хотя в городе еще действуют ограничения, можно уже с уверенностью говорить о возвращении к обычной жизни. Но вот к приезжим в Китае стали относиться более настороженно. Учитель из Пекина Кристен также отметила то, что в Китае стали побаиваться иностранцев из-за угрозы завоза вируса в страну.
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