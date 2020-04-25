В Китае местные жители рассказали о последствиях пандемии коронавируса

Сегодня, 08:42

Анна Лисова

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В Китае местные жители рассказали о последствиях пандемии коронавируса
Китай после пандемии

Китай пережил эпидемию коронавируса и постепенно эта страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются карантинные меры, снимаются ограничения, введенные для сдерживания распространения инфекции. Жители КНР рассказали, какая ситуация сложилась в стране после пандемии, передает телеканал 360.

Нэнси Логан, проживающая в пригороде Пекина, рассказал, что в столице уже открыли парки, заработали некоторые рестораны и гостиницы. Но во всех местах массового скопления людей появляться можно только в маске. Также у людей проверяют температуру. В мае старшеклассники начнут ходить в школы.

«Сфера развлечений у нас всё еще закрыта, конечно. Это похоже на полурежим. Я не скажу, что всё вернулось на свои места. Только жизненно важные места возобновили работу… Я, например, еще до сентября буду сидеть без денег и работы», — отмечает Нэнси Логан.

Жительница Пекина Саманта Мартин отмечает, что хотя в городе еще действуют ограничения, можно уже с уверенностью говорить о возвращении к обычной жизни. Но вот к приезжим в Китае стали относиться более настороженно. Учитель из Пекина Кристен также отметила то, что в Китае стали побаиваться иностранцев из-за угрозы завоза вируса в страну.

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