В Британии зараженная COVID-19 медсестра умерла на руках у мужа, не дождавшись помощи

Сегодня, 16:34

Ольга Громова

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В Британии зараженная COVID-19 медсестра умерла на руках у мужа, не дождавшись помощи

В английском городе Базилдон медсестра, инфицированная коронавирусом, не дождалась помощи своих коллег и скончалась дома - на руках у своего мужа. Скорая приехала через десять минут после того, как женщина умерла.

У 51-летней Лауры Таннер, ее мужа Кевина и их 13-летнего сына Киана новый коронавирус проявился симптомами, похожими на грипп. Семья самоизолировалась дома. Мужчины пошли на поправку, но Лауре становилось все хуже. Температура у нее подскочила до 40 градусов.

Медики, прибывшие по вызову, жар сбили, но госпитализировать больную отказались.

А через несколько дней медсестре стало вообще плохо - у нее была поражена дыхательная система.

«Она задыхалась и просила меня успокоить ее. У нее, похоже, была паническая атака. Я позвонил в службу экстренной помощи и сел рядом с Лаурой. Ее дыхание становилось более поверхностным, глаза закрывались, и я видел, как она покидает меня», - приводит слова мужа умершей женщины телеканал НТВ.

Мужчина рассказал, что после пережитого его самого начали преследовать ночные кошмары и панические атаки. Он призвал всех по возможности оставаться дома, чтобы не способствовать распространению инфекции и не терять своих близких из-за коронавируса.

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