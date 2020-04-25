В Турции рассказали, когда ожидают прибытия иностранных туристов

В Турции ждут туристов из-за рубежа не раньше конца августа нынешнего года, когда закончится пандемия и границы будут открыты. Сроки начала туристического потока обозначил журналистам министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, сообщает газета Hurriyet.

Он предполагает, что работать на полную мощность у отельеров сразу не получится. Поэтому гостиницы, скорее всего, в конце августа будут заселены незначительно. Турпоток посерьезнее ожидается в сентябре. В Турцию должны прибыть отдыхающие из стран, которым разрешат совершать поездки в Турцию.

Для своих граждан Турция собирается открыть туристический сезон в конце мая. Однако работать будут не все отели, а только те, которые смогут получить сертификаты здоровья. Будут свои требования и к ресторанам. Так, должно быть значительно уменьшено количество столиков, чтобы люди смогли соблюдать социальную дистанцию.

И самое важное - от шведского стола в Турции решили отказаться. На пляжах уменьшат количество установленных шезлонгов.