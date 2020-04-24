Италия будет закрыта для туристов до конца года

Сегодня, 12:44

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Италия будет закрыта для туристов до конца года

В Италию до конца года не пустят ни одного туриста из других стран мира. Такое заявление сделал местный СМИ Дарио Франческини, занимающий пост министра культуры и туризма. 

В своем обращении чиновник заявил, что открытие границ будет зависеть от эпидемической ситуации и политики каждого отдельного государства. 

В Италии туристическую отрасль планируют спасать с помощью расширения внутреннего туризма. Чиновники утверждают, что готовы помочь семьям с минимальными доходами и развитию внутренних путешествий. 

Уже в мае планируют открыть музеи и самые значимые достопримечательности Италии. Они продолжают быть закрытыми с 8 марта. 

В первую очередь, по словам министра, откроют те достопримечательности и музеи, которые поддерживают санитарные нормы - Колизей и Помпеи. Более сложная ситуация просматривается у культурных учреждений, где ограничено пространство - кинотеатры, театры и прочие. 

По ранее озвученным данным, в Италии от COVID-19 пострадало больше чем 195 тыс. человек. Выздоровело всего 63 120, а более 26 тыс. погибло.

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