Пандемия коронавируса: самое актуальное на утро 26 апреля

Сегодня, 10:40

Ольга Громова

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Пандемия коронавируса: самое актуальное на утро 26 апреля

Пандемия коронавируса в мире усиливается. По последней информации Университета Джона Хопкинса, актуальной на утро 26 апреля, количество зараженных достигло 2 790 986 человек.

Если говорить в разрезе за сутки, прирост заболевших составил свыше 74,9 тысяч человек. Можно говорить о еще одном печальном «рекорде» с начала объявления пандемии. Так, за эти сутки количество умерших от коронавируса людей превысило отметку в 200 тысяч.

На текущий момент жертвами коронавируса стали 200 698 человек.

В то же время есть и хорошие новости. 810 327 пациентов справились с коронавирусом и выздоровели.

В списке стран, которые пострадали от коронавирусного заражения больше всего, продолжают оставаться США, где количество инфицированных достигло 924,5 тысяч человек, Испания - 223,7 тысяч, Италия - 195,3 тысячи, Франция - там число зараженных 159,9 тысячи, а также Германия, где выявлено 155,4 тысячи зараженных.

В России с начала эпидемии коронавирус поразил 74 588 человек. За сутки прирост составил 5 966 случаев. С болезнью справились 6 250 пациентов, 719 умерли.

Напомним, о вспышке нового коронавируса стало известно в декабре минувшего года - она случилась в Ухане (Китай). 11 марта сего года ВОЗ объявила пандемию.

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