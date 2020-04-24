Без карантина и самоизоляции: главный эпидемиолог Швеции рассказал, как в стране борются с COVID-19

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль дал интервью изданию Berlingske, в ходе которого рассказал, почему в стране в разгар пандемии не закрыты границы, не введен карантин, но выбранная им модель борьбы с COVID-19 работает.

Швеция на данный момент остается единственной страной в Европе, где не введены строгие карантинные меры и не действует режим самоизоляции.

В городах страны, как и до объявления пандемии по коронавирусу, продолжают работать магазины и торговые центры, салоны красоты и фитнес-центры, развлекательные учреждения, открыты школы (младшая и средняя, старшеклассники переведены на дистанционное обучение). Почему? Эпидемиолог убежден, что закрытие школ и других учреждений образования сказалось бы не лучшим образом на медиках, у которых имеются дети. А в спортивных залах и салонах красоты работают сознательные граждане, которые в любом случае позаботятся о дезинфекции.

Тегнелль уверен, что строгие карантинные меры абсолютно неэффективны. Эффект от закрытия школ был бы, если бы это было сделано еще на раннем этапе эпидемии.

«Мы предпочитаем, чтобы вирус распространялся плавно, а не скачками, что может случаться, если вы полностью закроете общество, а потом внезапно откроете его снова», — объяснил он.

Сознательность граждан - вот главный тезис шведской борьбы с коронавирусом, пишет «Комсомольская правда». И она уже дает результаты. К примеру, благодаря ней в нынешнем году значительно уменьшилось количество заболевших ОРВИ.

Тем не менее, в Швеции сейчас запрещены массовые мероприятия, численность которых превышает 50 человек. В ресторанах и кафе работают лишь открытые площадки. Пожилым шведам рекомендовано сократить свои социальные контакты.

Эпидемиолог констатирует, что стратегия сознательности граждан оправдала себя. Буквально за несколько недель мобильность шведов снизилась на 75 процентов - безо всяких ограничений.



