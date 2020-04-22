В заражении американских военных на авианосце ВМС США нашли аномалию

На авианосце BMC США "Теодор Рузвельт" эпидемия COVID-19 оказалась аномальной. Так считают специалисты научно-популярного издания "Poular Mechanics".

Половина из всех инфицированных коронавирусом военнослужащих США с авианосца "Теодор Рузвельт" не проявляют никаких симптомов болезни. При этом бессимптомные носители COVID-19 составляют 25 % всех заболевших. Количество зараженных - 840 мужчин и женщин. Их возраст не более 30 лет. Один военнослужащий уже умер.

Вспышка COVID-19 на борту американского авианосца возникла в конце марта. Более чем у 400 военнослужащих тесты на коронавирус показали положительный результат.

При этом Майкл Гилдэй, командующий военно-морскими операциями США, заявил, что вопреки этой ситуации корабль остается в боевом строю и готов к выполнению поставленных задач. Сам корабль сейчас находится на флотской стоянке острова Гуам.