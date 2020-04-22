Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали» в самоизоляции

Австралийский мужской хор "Dustyesky" исполнил известную советскую песню "На поле танки грохотали" в условиях самоизоляции. Видеоролик опубликован на YouTube-канале RT.

Находясь на самоизоляции, участники хора записали отдельные видео, после чего они были объединены в один ролик. Поскольку участники мужского хора не владеют русским языком, то смысл иностранных песен они узнают из переводов, а тексты выучивают на слух.

Как заявил Эндрю Свэйн, один из основателей коллектива "Dustyesky", музыканты отдают предпочтение тем песням, в которых много боли и отчаяния, чтобы дать возможность людям ощутить ту любовь и радость, которая у них есть.

"Мы приносим песни, полные боли и отчаяния, чтобы вы почувствовали любовь и радость", - рассказал Эндрю.

Из-за пандемии на COVID-19 многие музыканты вынуждены записывать песни, находясь в режиме самоизоляции. Например, юморист Семен Слепаков вместе с музыкантами записал песню про коронавирус. При этом каждый из них находился дома и записывал свою партию по видеосвязи.