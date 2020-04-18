В Китае призвали готовиться к «холодной зиме» из-за коронавируса

Пандемия коронавируса больнее всего ударит по экономике Поднебесной. Настоящие испытания для нее начинаются во втором квартале года, а восстанавливаться она начнет только под конец четвертого квартала. Об этом в своем комментарии РИА Новости заявил экономист Чжан Цзяжуй.

Первый квартал ознаменовался для Китая падением ВВП на 6,8 процента. Это произошло впервые с 1992 года.

Казалось бы, после того как стране удалось справиться с эпидемией, экономика ожила. Однако настоящее испытание еще впереди, убежден научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) Цзяжуй. Мировая экономика впала в рецессию, и это повлечет за собой последствия и для КНР. Китайскую экономику ждет мощный удар из-за резкого сокращения спроса на внешних рынках.

Так произошло, что китайский новый год и эпидемия коронавируса в стране совпали. Предприятия были вынуждены полностью остановить свою работу. В результате это привело к обрушению на 9,8% сферы производства, главного фактора, из-за которого и рухнул, собственно, ВВП.

По мнению специалиста, меры стимулирования вряд ли смогут компенсировать потери от срочных заказов предприятий-производителей, ориентированных на экспорт. Перебои c получением зарубежных заказов и разрыв в движении денежных потоков превратятся для этих предприятий в наибольшую угрозу. В стране вырастет безработица, ведь на этих предприятиях задействованы порядка 100 миллионов граждан.

«Поэтому китайские компании и экономика Китая должны четко понимать, что следует готовиться к "холодной зиме". Восстановление внешнего спроса, вероятно, произойдет к четвертому кварталу этого года, поэтому экономика КНР начнет восстанавливаться также только к четвертому кварталу», - резюмировал Чжан Цзяжуй.