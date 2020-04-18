CNN сообщил об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын болен и сейчас находится на собственной вилле, где проходит курс лечения. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники в разведке.

Подчеркивается, что последний раз диктатор появился на людях еще 15 апреля, в день рождения своего отца. По этой причине начались разговоры о его болезни. В сети даже начали витать слухи о том, что Ким Чен Ын умер.

При этом речь идет не о заражении коронавирусом. Газета Daily NK (Южная Корея) узнала, что еще 12 апреля Ким Чен Ыну сделали операцию на сердце. Сейчас он якобы проходит курс реабилитации, но не в медучреждении, а на собственной вилле в округе Хянсан. Пока CNN ждет новые данные от разведки, которая собирает сведения о состоянии лидера Северной Кореи, южнокорейское издание сообщает, что здоровье Ким Чен Ына ухудшилось по причине «чрезмерного курения, ожирения и переутомления». Уточняется, что на сей момент большая часть врачей, которая была вместе с лидером КНДР на вилле, уже уехала.

Заметим, что официальных сообщений о проблемах со здоровьем у корейского лидера не поступало.