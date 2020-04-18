Китайские врачи буквально почернели из-за коронавируса

Сегодня, 11:46

Ольга Громова

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Китайские врачи буквально почернели из-за коронавируса
Китайский врач

Китайские врачи, оказавшиеся на острие борьбы с коронавирусом и сами переболевшие в тяжелой форме, столкнулись с необычным явлением. Они обнаружили, что их кожа в буквальном смысле почернела. Об этом пишет «Лента», ссылаясь на британский таблоид Daily Mail. Врачи Ю Фан и Ху Вейфенг были инфицированы новым коронавирусом в процессе лечения больных в Центральной больнице Уханя в январе текущего года.

Благодаря лечению методом экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) они сумели победить болезнь и пришли в себя. Однако выяснилось, что их кожа стала темнее. В клинике считают, что причиной неестественного цвета дермы двух докторов может быть возникший гормональный дисбаланс. Это следствие повреждения печени.

«Когда я впервые пришел в себя и особенно когда я узнал о своем состоянии, мне стало страшно. Меня часто преследовали кошмары», — поведал один из врачей.

Справиться с ними удалось только благодаря организованным коллегами консультациям психологов.

Напомним, о вспышке нового коронавирусного заболевания в Ухане стало известно в декабре минувшего года. В самом китайском мегаполисе всплеск пришелся на январь-февраль. Буквально за несколько месяцев коронавирус проник на территорию 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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