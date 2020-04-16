США испытывали биологическое оружие на собственном населении

Вчера, 20:41

0

Image 16+
США испытывали биологическое оружие на собственном населении

Американское правительство испытывало биологическое оружие на жителях своей страны еще с 1950 года.

К Сан-Франциско по приказу Президента Гарри Трумэна американскими военными был переправлен катер с зараженными пробирками. США несколько дней распыляли их содержимое при помощи брандспойтов — об этом сообщает Publico BMC. 800 тысяч жителей были подвергнуты неизвестному препарату, 43 области было заражено бактериями.

Подобные эксперименты проводились над жителями Кей-Веста и Кэлхуна, вследствие чего у людей наблюдалось резкое ухудшение здоровья. Вся правда о подобных опытах раскрылась только в 1976 году.

Округ Санта-Клара в Северной Калифорнии стал одним из первых, где был зафиксирован COVID-19. Ученые решили провести там эксперимент, в результате которого выяснилось, что 2,5% - 4,2% населения могут иметь антитела к коронавирусу, а это может служить показателем того, что они уже однажды перенесли этот вирус.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Сирийцев обманом вынуждают воевать на стороне ПНС

16-04-2020, 14:20

Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию

14-04-2020, 12:12

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

13-04-2020, 22:18

ВОЗ призвала Белоруссию к худшему готовиться

13-04-2020, 08:08

Жители Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа

11-04-2020, 20:51

«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз по коронавирусу

11-04-2020, 09:39

Италия рассказала о задержке Евросоюза с помощью в борьбе с коронавирусом

10-04-2020, 17:05

Коронавирус поразил четвертый авианосец ВМС США

9-04-2020, 18:59

В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»

9-04-2020, 16:44

В Бергамо работу российских военных медиков сняли на видео

9-04-2020, 16:28

В США от COVID-19 чаще всего умирают афроамериканцы

9-04-2020, 10:42

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

9-04-2020, 07:22

В Китае обнаружили два новых вида птичьего гриппа

8-04-2020, 21:26

СМИ: Китай ждет расплата за вирус

8-04-2020, 20:21

В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом от человека

6-04-2020, 14:23

Sohu: новый российский авианосец станет большой проблемой для США

5-04-2020, 16:18

Российские ЗРК С-400 «Триумф» не появились на боевом дежурстве в Турции

5-04-2020, 14:58

В Сингапуре отработанные автопокрышки отправят в космос

5-04-2020, 14:13

Китайские ветеринары в Ухане обнаружили коронавирус у 15% кошек

4-04-2020, 08:23

Раскрыты причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

2-04-2020, 22:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров