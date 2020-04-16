США испытывали биологическое оружие на собственном населении

Американское правительство испытывало биологическое оружие на жителях своей страны еще с 1950 года.

К Сан-Франциско по приказу Президента Гарри Трумэна американскими военными был переправлен катер с зараженными пробирками. США несколько дней распыляли их содержимое при помощи брандспойтов — об этом сообщает Publico BMC. 800 тысяч жителей были подвергнуты неизвестному препарату, 43 области было заражено бактериями.

Подобные эксперименты проводились над жителями Кей-Веста и Кэлхуна, вследствие чего у людей наблюдалось резкое ухудшение здоровья. Вся правда о подобных опытах раскрылась только в 1976 году.

Округ Санта-Клара в Северной Калифорнии стал одним из первых, где был зафиксирован COVID-19. Ученые решили провести там эксперимент, в результате которого выяснилось, что 2,5% - 4,2% населения могут иметь антитела к коронавирусу, а это может служить показателем того, что они уже однажды перенесли этот вирус.