Генсек ООН допустил смерть сотен тысяч детей из-за коронавируса

Сегодня, 08:57

Анна Лисова

0

Image 16+
Генсек ООН допустил смерть сотен тысяч детей из-за коронавируса
Генеральный секретарь ОО Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ОО Антониу Гутерреш не исключает, что в 2020 году сотни тысяч детей могут умереть из-за ситуации, которая развивается сейчас в экономике на фоне пандемии коронавируса, пишет РИА Новости. Накануне он представил доклад, в котором были указаны риски, с которыми сталкиваются дети в нынешних условиях. Чтобы снизить количество детских смертей, генсек ООН призвал семьи и политических лидеров на всех уровнях защитить детей. Он отметил, что в условиях, веденных во многих странах ограничениях, почти все дети сейчас не ходят в школы.

«Некоторые школы предлагают дистанционное обучение, но это доступно не всем. Дети в странах с медленным и дорогим интернетом находятся в крайне неблагоприятном положении», - подчеркнул Гутерреш.

310 млн школьников, что составляет почти 50% детей во всем мире, рассчитывают на школу, как на постоянный источник питания. При этом еще до пандемии коронавируса многие дети в мире жили в условиях недоедания. У тысяч детей наблюдалась задержка роста. Находясь вне школ, дети чаще становятся свидетелями и жертвами домашнего насилия. И в случае, если вырастет число детей, которые бросят школу, вырастет число случаев беременности среди подростков.

Пандемия также затронула программы вакцинации. В частности, кампании по вакцинации от кори прекратили действовать как минимум в 23 странах. К тому же, во многих странах службы здравоохранения перегружены случаями коронавируса, и у заболевших детей остается все меньше доступа к лечению.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Сирийцев обманом вынуждают воевать на стороне ПНС

Вчера, 14:20

Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию

14-04-2020, 12:12

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

13-04-2020, 22:18

ВОЗ призвала Белоруссию к худшему готовиться

13-04-2020, 08:08

Жители Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа

11-04-2020, 20:51

«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз по коронавирусу

11-04-2020, 09:39

Италия рассказала о задержке Евросоюза с помощью в борьбе с коронавирусом

10-04-2020, 17:05

Коронавирус поразил четвертый авианосец ВМС США

9-04-2020, 18:59

В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»

9-04-2020, 16:44

В Бергамо работу российских военных медиков сняли на видео

9-04-2020, 16:28

В США от COVID-19 чаще всего умирают афроамериканцы

9-04-2020, 10:42

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

9-04-2020, 07:22

В Китае обнаружили два новых вида птичьего гриппа

8-04-2020, 21:26

СМИ: Китай ждет расплата за вирус

8-04-2020, 20:21

В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом от человека

6-04-2020, 14:23

Sohu: новый российский авианосец станет большой проблемой для США

5-04-2020, 16:18

Российские ЗРК С-400 «Триумф» не появились на боевом дежурстве в Турции

5-04-2020, 14:58

В Сингапуре отработанные автопокрышки отправят в космос

5-04-2020, 14:13

Китайские ветеринары в Ухане обнаружили коронавирус у 15% кошек

4-04-2020, 08:23

Раскрыты причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

2-04-2020, 22:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров