Генсек ООН допустил смерть сотен тысяч детей из-за коронавируса

Генеральный секретарь ОО Антониу Гутерреш не исключает, что в 2020 году сотни тысяч детей могут умереть из-за ситуации, которая развивается сейчас в экономике на фоне пандемии коронавируса, пишет РИА Новости . Накануне он представил доклад, в котором были указаны риски, с которыми сталкиваются дети в нынешних условиях. Чтобы снизить количество детских смертей, генсек ООН призвал семьи и политических лидеров на всех уровнях защитить детей. Он отметил, что в условиях, веденных во многих странах ограничениях, почти все дети сейчас не ходят в школы.

«Некоторые школы предлагают дистанционное обучение, но это доступно не всем. Дети в странах с медленным и дорогим интернетом находятся в крайне неблагоприятном положении», - подчеркнул Гутерреш.

310 млн школьников, что составляет почти 50% детей во всем мире, рассчитывают на школу, как на постоянный источник питания. При этом еще до пандемии коронавируса многие дети в мире жили в условиях недоедания. У тысяч детей наблюдалась задержка роста. Находясь вне школ, дети чаще становятся свидетелями и жертвами домашнего насилия. И в случае, если вырастет число детей, которые бросят школу, вырастет число случаев беременности среди подростков.

Пандемия также затронула программы вакцинации. В частности, кампании по вакцинации от кори прекратили действовать как минимум в 23 странах. К тому же, во многих странах службы здравоохранения перегружены случаями коронавируса, и у заболевших детей остается все меньше доступа к лечению.