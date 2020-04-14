Сирийцев обманом вынуждают воевать на стороне ПНС

Сегодня, 14:20

Наталья Жданова

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Сирийцев обманом вынуждают воевать на стороне ПНС
Источник фото: ФАН

Гражданин Сирии опубликовал видеообращение, в котором обратился к соотечественникам с призывом не доверять лживым турецким вербовщикам. По его словам, они при помощи различных уловок вынуждают сирийских добровольцев отправиться в Ливию, чтобы воевать на стороне ПНС. Сообщение появилось в Facebook.

Турция активно ввязалась в ливийский кризис в 2019 году, выступив против Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара. Анкара снабжает ПНС сирийскими боевиками, которых регулярно поставляет в Ливию. Но, по словам сирийца, Турция обманом заманивает добровольцев в Ливию, обещая, что они будут воевать на стороне ЛНА против ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ). В действительности завербованных привозят воевать бок о бок с террористами.

По словам мужчины, его завербовали вместе с братьями. «Выдали автомат и заставили воевать за террористов», - добавил он. Вступив в ряды боевиков, он увидел, что «террористы, с которыми они сражались в своей стране, – это те же люди, которые нас здесь окружают». Также он упомянул полевые больницы, переполненные зараженными коронавирусом террористами и обманутыми сирийскими добровольцами.

В конце видео сириец заявил, что сумел сбежать, но его друзьям это не удалось. О судьбе других сирийцев он ничего не знает.

Увещевания и радужные речи – вот чем турецкие вербовщики заманивают простых сирийцев воевать за ПНС. Мужчина призвал не доверять туркам, какими бы благими не казались их намерения. «Они обманут вас. Будьте бдительны», - закончил сириец.

Известно, что Турция отправила порядка 7 тысяч сирийских наемников в Ливию. Также появилась информация, что все больше сирийских наемников дезертируют из рядов турецких ВС, не желая воевать на стороне настоящих террористов.

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