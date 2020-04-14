Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»: заразились 668 членов экипажа

Сегодня, 11:07

Ольга Громова

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Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»: заразились 668 членов экипажа
Экипаж французского авианосца «Шарль де Голль» протестировали на коронавирус

Членов экипажа французского авианосца «Шарль де Голль» протестировали на коронавирус. В результате заболевание подтвердилось у 668 человек. Об этом сообщает Министерстве вооруженных сил республики.

«По состоянию на вечер 14 апреля тестирование прошли 1 767 членов экипажа. У 668 человек тесты показали положительный результат», - приводит ТАСС цитату из коммюнике военного ведомства Франции.

Известно, что тяжелых больных из состава члена экипажа авианосца власти госпитализировали в госпиталь Святой Анны в Тулоне. Туда (в порт города Тулон) зашел авианосец после того, как на его борту был выявлен новый коронавирус. Изначально подозревали заболевание у 40 моряков. Остальной экипаж нынче находится на 14-дневном карантине. «Шарль де Голль» - единственный авианосец Франции. Численность его экипажа превышает две тысячи человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, как коронавирус вывел из строя четыре американских авианосца.

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