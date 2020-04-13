Дипломаты США до пандемии сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане

Задолго до того, как началось распространение коронавируса, вызывающего COVID-19, и Всемирной организацией здравоохранения была объявлена пандемия, американские дипломаты предупреждали о проблемах с соблюдением безопасности в лаборатории в Ухане. Об этом сообщает издание The Washington Post .

Сотрудники посольства США в Пекине побывали в институте вирусологии в Ухане с января 2018 года несколько раз. Американские дипломаты, пишет газета, отправили в Вашингтон две дипломатические депеши, в которых сообщали, что обеспокоены тем, что узнали. В частности, их взволновали проблемы с безопасностью и управлением в лаборатории. В частности, в ней наблюдалась нехватка хорошо обученных специалистов, которые могли работать в лаборатории с такой высокой степенью угрозы заражения, отмечали они. Дипломаты предлагали уделить лаборатории больше внимания и усилить ее поддержку со стороны США.

Один из документов смог изучить обозреватель The Washington Post Джош Рогин. Он отмечает, что в этой депеше указано о работах лабораторией над коронавирусом летучих мышей. И уже тогда специалистам было понятно, что этот коронавирус может вызвать пандемию, если перейдет на человека.

Тем не менее, пока нет доказательств того, что коронавирус, вызывающий COVID-19 был создан искусственно. Ученые, изучавшие его, считают, что этим вирусом человек заразился от животного, отмечает автор статьи.

Тем не менее, научный сотрудник Школы информации при Калифорнийском университете в Беркли Сяо Цян полагает, что в принципе вирус мог быть создан именно в лаборатории в Китае. Он отмечает, что в депешах, составленных американскими дипломатами, говорилось открыто о проблемах с уровнем безопасности.