Дипломаты США до пандемии сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане

Сегодня, 09:27

Анна Лисова

0

Image 16+
Дипломаты США до пандемии сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане
Лаборатория в Ухане

Задолго до того, как началось распространение коронавируса, вызывающего COVID-19, и Всемирной организацией здравоохранения была объявлена пандемия, американские дипломаты предупреждали о проблемах с соблюдением безопасности в лаборатории в Ухане. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Сотрудники посольства США в Пекине побывали в институте вирусологии в Ухане с января 2018 года несколько раз. Американские дипломаты, пишет газета, отправили в Вашингтон две дипломатические депеши, в которых сообщали, что обеспокоены тем, что узнали. В частности, их взволновали проблемы с безопасностью и управлением в лаборатории. В частности, в ней наблюдалась нехватка хорошо обученных специалистов, которые могли работать в лаборатории с такой высокой степенью угрозы заражения, отмечали они. Дипломаты предлагали уделить лаборатории больше внимания и усилить ее поддержку со стороны США.

Один из документов смог изучить обозреватель The Washington Post Джош Рогин. Он отмечает, что в этой депеше указано о работах лабораторией над коронавирусом летучих мышей. И уже тогда специалистам было понятно, что этот коронавирус может вызвать пандемию, если перейдет на человека.

Тем не менее, пока нет доказательств того, что коронавирус, вызывающий COVID-19 был создан искусственно. Ученые, изучавшие его, считают, что этим вирусом человек заразился от животного, отмечает автор статьи.

Тем не менее, научный сотрудник Школы информации при Калифорнийском университете в Беркли Сяо Цян полагает, что в принципе вирус мог быть создан именно в лаборатории в Китае. Он отмечает, что в депешах, составленных американскими дипломатами, говорилось открыто о проблемах с уровнем безопасности.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию

Вчера, 12:12

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

13-04-2020, 22:18

ВОЗ призвала Белоруссию к худшему готовиться

13-04-2020, 08:08

Жители Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа

11-04-2020, 20:51

«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз по коронавирусу

11-04-2020, 09:39

Италия рассказала о задержке Евросоюза с помощью в борьбе с коронавирусом

10-04-2020, 17:05

Коронавирус поразил четвертый авианосец ВМС США

9-04-2020, 18:59

В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»

9-04-2020, 16:44

В Бергамо работу российских военных медиков сняли на видео

9-04-2020, 16:28

В США от COVID-19 чаще всего умирают афроамериканцы

9-04-2020, 10:42

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

9-04-2020, 07:22

В Китае обнаружили два новых вида птичьего гриппа

8-04-2020, 21:26

СМИ: Китай ждет расплата за вирус

8-04-2020, 20:21

В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом от человека

6-04-2020, 14:23

Sohu: новый российский авианосец станет большой проблемой для США

5-04-2020, 16:18

Российские ЗРК С-400 «Триумф» не появились на боевом дежурстве в Турции

5-04-2020, 14:58

В Сингапуре отработанные автопокрышки отправят в космос

5-04-2020, 14:13

Китайские ветеринары в Ухане обнаружили коронавирус у 15% кошек

4-04-2020, 08:23

Раскрыты причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

2-04-2020, 22:34

В Италии стали бояться больше голода, чем коронавируса

2-04-2020, 14:13

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров