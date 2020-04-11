Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию

Сегодня, 12:12

Анна Морозова

0

Image 16+
Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию
Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Итальянцам предлагают за деньги поблагодарить Россию за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. В конце марта из России в Италию были направлены военные вирусологи и ведущие эпидемиологи, а также врачебно-сестринские бригады и оборудование для диагностики COVID-19 и проведения дезинфекции. Это было в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как сообщило итальянское издание la Repubblica, живущие в Италии россияне через мессенджер WhatsApp предлагают своим знакомым итальянцам снять видеоролик с благодарностью России и Путина за помощь в борьбе с распространением коронавируса, и получить за это 200 евро. Также можно написать и текстовую благодарность, за нее заплатят чуть меньше. Сообщается, что эти ролики якобы нужны для некого "российского СМИ". Ходят слухи, что кто-то уже получил средства за такую деятельность. В российском посольстве заявили, что о таких сообщениях они ничего не знают, и предположили, что это «провокации мошенников».

В конце декабря прошлого года в Китае началась вспышка COVID-19. В марте ВОЗ объявила вспышку пандемией. На данный момент число заразившихся коронавирусом превысило 1,8 миллиона человек.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Жители Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа

11-04-2020, 20:51

«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз по коронавирусу

11-04-2020, 09:39

Италия рассказала о задержке Евросоюза с помощью в борьбе с коронавирусом

10-04-2020, 17:05

Коронавирус поразил четвертый авианосец ВМС США

9-04-2020, 18:59

В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»

9-04-2020, 16:44

В Бергамо работу российских военных медиков сняли на видео

9-04-2020, 16:28

В США от COVID-19 чаще всего умирают афроамериканцы

9-04-2020, 10:42

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

9-04-2020, 07:22

В Китае обнаружили два новых вида птичьего гриппа

8-04-2020, 21:26

СМИ: Китай ждет расплата за вирус

8-04-2020, 20:21

В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом от человека

6-04-2020, 14:23

Sohu: новый российский авианосец станет большой проблемой для США

5-04-2020, 16:18

Российские ЗРК С-400 «Триумф» не появились на боевом дежурстве в Турции

5-04-2020, 14:58

В Сингапуре отработанные автопокрышки отправят в космос

5-04-2020, 14:13

Китайские ветеринары в Ухане обнаружили коронавирус у 15% кошек

4-04-2020, 08:23

Раскрыты причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

2-04-2020, 22:34

В Италии стали бояться больше голода, чем коронавируса

2-04-2020, 14:13

Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов

2-04-2020, 14:12

Корабль ВМС Венесуэлы потопил сам себя

2-04-2020, 11:19

Премьер Индии попросил прощения у бедных из-за карантина

30-03-2020, 23:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров