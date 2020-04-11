Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию

Итальянцам предлагают за деньги поблагодарить Россию за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. В конце марта из России в Италию были направлены военные вирусологи и ведущие эпидемиологи, а также врачебно-сестринские бригады и оборудование для диагностики COVID-19 и проведения дезинфекции. Это было в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как сообщило итальянское издание la Repubblica, живущие в Италии россияне через мессенджер WhatsApp предлагают своим знакомым итальянцам снять видеоролик с благодарностью России и Путина за помощь в борьбе с распространением коронавируса, и получить за это 200 евро. Также можно написать и текстовую благодарность, за нее заплатят чуть меньше. Сообщается, что эти ролики якобы нужны для некого "российского СМИ". Ходят слухи, что кто-то уже получил средства за такую деятельность. В российском посольстве заявили, что о таких сообщениях они ничего не знают, и предположили, что это «провокации мошенников».

В конце декабря прошлого года в Китае началась вспышка COVID-19. В марте ВОЗ объявила вспышку пандемией. На данный момент число заразившихся коронавирусом превысило 1,8 миллиона человек.