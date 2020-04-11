Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith) работает в одной из нью-йоркских больниц, куда привозят пациентов с тяжелой формой коронавируса. Врач был потрясен до глубины души, когда услышал последние слова пациента с SARS-CoV-2, касающиеся денег и оплаты аппарата ИВЛ. Об этом сообщает Daily Mail.

Находящегося на смертном одре больного медики подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Неожиданно он спросил: «Кому придется за это платить?».

33-летний врач был обескуражен.

«Очень грустно, что люди беспокоятся о деньгах даже в свои, возможно, последние моменты перед смертью», - говорит анестезиолог.

Медик уверен, что из-за грабительских цен на медуслуги американцы стараются избегать обращения к врачам. В условиях пандемии это вылилось к чрезмерной нагрузке на систему здравоохранения.

«Предназначение правительства в том, чтобы защищать и поддерживать своих граждан, но оно занято другим», - уверен врач.

Напомним, в Штатах именно Нью-Йорк стал центром пандемии нового коронавируса. Треть смертей людей с коронавирусом в США были зафиксированы именно на его территории.