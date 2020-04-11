Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Вчера, 22:18

Ольга Громова

0

Image 16+
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith) работает в одной из нью-йоркских больниц, куда привозят пациентов с тяжелой формой коронавируса. Врач был потрясен до глубины души, когда услышал последние слова пациента с SARS-CoV-2, касающиеся денег и оплаты аппарата ИВЛ. Об этом сообщает Daily Mail.

Находящегося на смертном одре больного медики подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Неожиданно он спросил: «Кому придется за это платить?».

33-летний врач был обескуражен.

«Очень грустно, что люди беспокоятся о деньгах даже в свои, возможно, последние моменты перед смертью», - говорит анестезиолог.

Медик уверен, что из-за грабительских цен на медуслуги американцы стараются избегать обращения к врачам. В условиях пандемии это вылилось к чрезмерной нагрузке на систему здравоохранения.

«Предназначение правительства в том, чтобы защищать и поддерживать своих граждан, но оно занято другим», - уверен врач.

Напомним, в Штатах именно Нью-Йорк стал центром пандемии нового коронавируса. Треть смертей людей с коронавирусом в США были зафиксированы именно на его территории.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Жители Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа

11-04-2020, 20:51

«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз по коронавирусу

11-04-2020, 09:39

Италия рассказала о задержке Евросоюза с помощью в борьбе с коронавирусом

10-04-2020, 17:05

Коронавирус поразил четвертый авианосец ВМС США

9-04-2020, 18:59

В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»

9-04-2020, 16:44

В Бергамо работу российских военных медиков сняли на видео

9-04-2020, 16:28

В США от COVID-19 чаще всего умирают афроамериканцы

9-04-2020, 10:42

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

9-04-2020, 07:22

В Китае обнаружили два новых вида птичьего гриппа

8-04-2020, 21:26

СМИ: Китай ждет расплата за вирус

8-04-2020, 20:21

В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом от человека

6-04-2020, 14:23

Sohu: новый российский авианосец станет большой проблемой для США

5-04-2020, 16:18

Российские ЗРК С-400 «Триумф» не появились на боевом дежурстве в Турции

5-04-2020, 14:58

В Сингапуре отработанные автопокрышки отправят в космос

5-04-2020, 14:13

Китайские ветеринары в Ухане обнаружили коронавирус у 15% кошек

4-04-2020, 08:23

Раскрыты причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

2-04-2020, 22:34

В Италии стали бояться больше голода, чем коронавируса

2-04-2020, 14:13

Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов

2-04-2020, 14:12

Корабль ВМС Венесуэлы потопил сам себя

2-04-2020, 11:19

Премьер Индии попросил прощения у бедных из-за карантина

30-03-2020, 23:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров