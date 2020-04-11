ВОЗ призвала Белоруссию к худшему готовиться

Ситуация с коронавирусом в Беларуси осложняется. На брифинге в Минске руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор заявил, что в республике ожидается новая вспышка коронавируса, и недвусмысленно намекнул, что властям пора бы уже начать действовать. Эксперт сообщил, что количество заболевших в Беларуси стремительно растет. Коннор призывает власти принять жесткие меры и отменить все массовые мероприятия.
По этой причине ВОЗ не рекомендует проводить парад ко Дню Победы в Беларуси.
Кроме того, появилась информация о массовом заражении коронавирусом медиков в стране. Инфицировался вирусом 301 человек. Об этом сообщил глава белорусского Минздрава Владимир Караник.
ВОЗ настоятельно рекомендует усилить карантинные меры и запретить массовые мероприятия в республике. Также следует обеспечить самоизоляцию для больных коронавирусом и контактных лиц.
По данным Минздрава Беларуси, в стационарах находится 2031 человек с подтверждённым коронавирусом. Всего в стране умерли 23 человека.
Ранее в Беларуси с презрением прокомментировали участие России в борьбе с пандемией коронавируса.
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