ВОЗ призвала Белоруссию к худшему готовиться

Ситуация с коронавирусом в Беларуси осложняется. На брифинге в Минске руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор заявил, что в республике ожидается новая вспышка коронавируса, и недвусмысленно намекнул, что властям пора бы уже начать действовать. Эксперт сообщил, что количество заболевших в Беларуси стремительно растет. Коннор призывает власти принять жесткие меры и отменить все массовые мероприятия.

"... С начала работы миссии наблюдается рост числа заразившихся в два раза каждые два-три дня", – отметил он.

По этой причине ВОЗ не рекомендует проводить парад ко Дню Победы в Беларуси.

Кроме того, появилась информация о массовом заражении коронавирусом медиков в стране. Инфицировался вирусом 301 человек. Об этом сообщил глава белорусского Минздрава Владимир Караник.

"Максимальное количество заболевших зафиксировано в Витебске и Минске, в других регионах встречаются редкие случаи ", – сообщил Караник.

ВОЗ настоятельно рекомендует усилить карантинные меры и запретить массовые мероприятия в республике. Также следует обеспечить самоизоляцию для больных коронавирусом и контактных лиц.

По данным Минздрава Беларуси, в стационарах находится 2031 человек с подтверждённым коронавирусом. Всего в стране умерли 23 человека.

Ранее в Беларуси с презрением прокомментировали участие России в борьбе с пандемией коронавируса.