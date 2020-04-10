Жители Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа

Вчера вечером в Турции из-за введения комендантского часа царил хаос. В частности, в Стамбуле и Анталье наблюдались массовые беспорядки.

Известно, что 10 апреля власти и страны объявили на 48 часов комендантский час. Это произошло буквально за пару часов до полуночи. Перепуганные жители решили сделать покупки, чтобы запастись провизией. В панике люди устраивали потасовки в магазинах, которые почему-то работали, и многим покупателям за нарушение комендантского часа выписали штраф в размере 2,5 тысяч турецких лир. То есть, обычный поход в супермаркет вылился в огромные очереди и драки за хлеб. Причем некоторые так спешили, что пришли в торговые точки без масок.

Таким образом все профилактические меры, предпринятые в течение месяца в стране Минздравом, были уничтожены одним необдуманным решением.

Сейчас в Турции ищут виноватого. Судя по всему, решение о комендантском часе было принято Министерством внутренних дел, поэтому за все должен ответить его глава Сулейман Сойла.



