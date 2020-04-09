В Нью-Йорке жертв коронавируса принялись хоронить в братских могилах: опубликовано страшное видео

Ряд ведущих изданий, в том числе газеты Washington Post, Daily Mail и агентство Reuters, обнародовали страшные кадры. Видео сделано было 8 апреля на острове Харт, что близ Нью-Йорка (США). В поле зрения камеры беспилотника попала большая братская могила - это последнее пристанище жертв коронавируса.

На жутком видео можно увидеть траншею, а также работников в защитных костюмах, которые складывают гробы в три ряда. Внутри этой братской могилы продолжает работать бульдозер.

Остров Харт, который в последние 150 лет используется для захоронений бедных американцев, в последние дни американские СМИ называют не иначе, как Остров Мертвых.

По данным на сейчас, в США скончались уже 16 697 зараженных коронавирусом. В больницах находятся свыше 400 тысяч людей. Многие больные в тяжелом состоянии.

Второго апреля стало известно, что власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов на случай, если количество погибших будет расти.