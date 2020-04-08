NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»

Сегодня, 21:15

Ольга Громова

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NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»

Обозреватели и военные эксперты американского издания National Interest высоко оценили проект новой российской атомной подводной лодки пятого поколения «Лайка». Будущую подлодку они окрестили «убийцей субмарин». 

Они убеждены, что «Лайка» - ответ РФ на многоцелевую атомную подлодку ВМС США класса «Вирджиния». Вот только новейшая российская субмарина оставит позади продвинутые западные подлодки благодаря своим техническим характеристикам. 

Водоизмещение новой подлодки составит свыше 11 тысяч. Предположительно, погружаться она сможет на глубину до шести сотен метров (американская субмарина может погружаться только на глубину пять сотен метров).

В отличие от американских аналогов у «Лайки» будет более универсальное вооружение. Предполагается, что ее арсенал будет состоять из высокоскоростных торпед «Хищник», самонаводящихся торпед УСЭТ-80, минно-торпедных комплексов МТПК-1.

National Interest уверен, что в планы России входит строительство, как минимум, десяти подлодок «Лайка». Учитывая, что проект дорогой, работы по нему начнутся не ранее 2023 года.


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