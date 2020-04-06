Коронавирус поразил четвертый авианосец ВМС США

После заражения персонала на борту авианосца "Теодор Рузвельт", коронавирус был обнаружен уже на четвёртом военном корабле ВМС США. Это означает, что из-за карантина на борту, американское правительство не сможет в полной мере использовать эти боевые единицы. Ситуация усугублена тем, что некоторые корабли несут службу вдали от своих баз, а матросы и командный состав не имеют доступа к качественной медицинской помощи. Тем не менее в Пентагоне отказываются прекратить своё военное присутствие в мировых водах.

Заражение затронуло и авианосец CVN-68 USS Nimitz. CIVID-19 обнаружен у одного их матросов. По сообщению на сегодня, первые симптомы были обнаружены около недели назад. После проведения тестирования на коронавирус, тест дал положительный результат.

Как ранее сообщалось, первым тревожные признаки заражения подал авианосец "Теодор Рузвельт". Вслед за ним сообщения были получены от кораблей "Рональд Рейган" и "Карл Винсон".

В издательстве Navy Times сообщают, что моряк изолирован. Однако персонал остаётся недовольным теми мерами, которые принимает военное командование. Главной причиной беспокойства является то, что команда "Нимиц" должна выйти в плаванье в ближайшее время для выполнения задания в Тихом океане. В СМИ сообщают, что если команда заразится, то последствия могут оказаться крайне плачевными.

Следует отметить, что из-за безответственного отношения к выполнению своих служебных обязанностей, с поста исполняющего обязанности министра Военно-морских сил США был снят Том Модли. А вина заражения на борту "Теодора Рузвельта" пала на капитана и его команду.