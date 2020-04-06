В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»

Сегодня, 16:44

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В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»
Ядерное оружие США

Дмитрий Литовкин, занимающий пост обозревателя ТАСС, сообщает, что в США может разрабатываться "абсолютное оружие". Такую догадку он высказал из-за состояния российско-американского договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечается, что соглашение до сих пор рассматривается правительством США.

Согласно предоставленным данным, подобное оружие может быть разработано уже в 2027 году. Дмитрий также отмечает, что в скором времени, ядерное оружие в Америке будет улучшено. Оно приобретёт более мощные боевые показатели. Именно эту ситуацию Литковкин считается причиной отсрочки рассмотрения договора с РФ.

Стоит заметить, что ещё в 2019 году был подан отчёт о состоянии ядерного оружия в США. В нём сообщается, что оно более мощное, чем аналогичное вооружение в России. С нашей стороны эту информацию подтвердил Алексей Арбатов - академик Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Свой отчёт он подал ещё в сентябре прошлого года.

По мнению учёных, ядерная война между США и РФ может начаться из-за ложного сигнала или ужесточения сражений в ходе локального конфликта.

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