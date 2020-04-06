Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса. Об этом сообщила телекомпания АВС, передает ТАСС .

Представители разведки также предупреждали и о том, что распространение коронавируса губительно скажется на экономике.

Источник телекомпании получил доступ к докладу Национального центра медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США (РУМО). В документе шла речь об опасениях в связи с вирусом, распространявшимся на территории китайского города Ухань. Он был составлен еще в ноябре. В документе представители спецслужб отметили, что вирус «может нести серьезную угрозу американским военнослужащим в Азии». Там отмечалось, что последствия этого вируса «могут быть катастрофическими».

Эта информация, сообщает телеканал, передавалась в РУМО, Комитет начальников штабов ВС США и Белый дом. Брифинги на тему угрозы нового вируса проводились с участием высокопоставленных чиновников США в декабре несколько раз.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что первое предупреждение об опасности коронавируса американская администрация получила 3 января текущего года.

Отметим, вспышка нового заболевания, вызываемого коронавирусом, впервые была зафиксирована в Китае в конце минувшего года. За несколько месяцев коронавирус распространился и проник во все страны мира. Сейчас число официально подтвержденных случаев заражения превышает 1,4 млн.