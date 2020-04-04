В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом от человека

Сегодня, 14:23

Staalker

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В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом от человека

Неприятное известие для всех любителей крупных животных прибыло из зоопарка Нью-Йорка, размещенного в Бронксе. По заявлению местного общества по охране дикой природы проживающая в зоопарке малайская тигрица по имени Надя страдает от коронавируса. Сразу у 4 тигров и 3 львов появился сухой кашель.

Это испугало смотрителей, и они на всякий случай решили проверить питомцев на COVID-19. Итог проверки оказался неприятным — четырехлетняя тигрица больна. К счастью, у остальных крупных кошек заболевание не выявлено. Как предполагают специалисты, подхватить опасное заболевание малайская тигрица могла от одного из смотрителей зоопарка, который перенес болезнь без проявления опасных симптомов. Среди всего персонала зоопарка проведены профилактические мероприятия.

Как сообщают средства массовой информации, случай заболевания четырехлетней тигрицы является первым случаем заболевания коронавирусом среди животных на территории Соединенных Штатов. Сама держава продолжает устанавливать печальные мировые рекорды в области заболевания — число людей заразившихся COVID-19 приближается к 400 000, а пик заболевания в стране ожидается через неделю.

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