Российские ЗРК С-400 «Триумф» не появились на боевом дежурстве в Турции

Сегодня, 14:58

Ольга Громова

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Российские ЗРК С-400 «Триумф» не появились на боевом дежурстве в Турции

Турцией до сих пор не поставлены на боевое дежурство зенитные установки С-400 российского производства. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее уверял, что «Триумфы» будут введены в эксплуатацию в первых числах апреля. Месяц уже начался, а сведений о выведении ЗРК на боевое дежурство так и не появилось.

Причины этого не называются, Минобороны Турции предпочитает обходиться без комментариев на эту тему. Некоторые эксперты, как отмечает издание, убеждены, что Анкара уже вовсю применяет «Триумфы», но намеренно не объявляет об этом. Причина этого кроется в том, что Турция не хочет злить США, своего союзника по НАТО. Штаты, к слову, ранее прямо заявили о своем нежелании видеть российские ЗРК на вооружении этой страны.

Постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон вчера, как сообщает Вечерний курьер, во время видеоконференции адресовала очередной посыл Турции. Она указала, что Штаты надеются на то, что Турция не будет размещать российские средства ПВО, поскольку они являются препятствием для некоторых систем, которые США могли бы поставить Турции.

Не исключено, что причиной срыва сроков выведения «Триумфов» на боевое дежурство стала пандемия коронавируса.

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