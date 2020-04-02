Китайские ветеринары в Ухане обнаружили коронавирус у 15% кошек

Сегодня, 08:23

Анна Лисова

0

Image 16+
Китайские ветеринары в Ухане обнаружили коронавирус у 15% кошек

На страницах электронной научной библиотеки bioRxiv появилась публикация, авторы которой рассказали об исследовании наличия коронавируса у кошек. 

По словам ученых, которые проводили это исследование, у 15% бездомных и приютских кошек из Уханя выявлена коронавирусная инфекция, передает ТАСС.

В ходе исследования были изучены образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки. Оказалось, что до того как была зафиксирована вспышка коронавируса среди людей в Ухане, кошки не были заражены. А после вспышки инфицированными оказались 15 из 102 кошек. 

Китайские биологи говорят о том, что кошки в 100% случаев после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 погибают. 

Препринт, в котором размещены результаты этого исследования, не рецензирован независимым экспертами или редакторами научных журналов. Поэтому пока к результатам исследования следует относиться настороженно. 

Стоит отметить, что ране стало известно о первом случае передачи к кошке от человека коронавируса SARS-CoV-2. Этот случай был зафиксирован в Бельгии. 

 

 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Китайские ветеринары в Ухане обнаружили коронавирус у 15% кошек

Сегодня, 08:23

Раскрыты причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

2-04-2020, 22:34

В Италии стали бояться больше голода, чем коронавируса

2-04-2020, 14:13

Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов

2-04-2020, 14:12

Корабль ВМС Венесуэлы потопил сам себя

2-04-2020, 11:19

Премьер Индии попросил прощения у бедных из-за карантина

30-03-2020, 23:43

В Италии местные жители штурмуют магазины, устраивают бунты и погромы

30-03-2020, 21:33

СМИ: в Сан-Паулу за две недели от коронавируса умерли в 5 раз больше людей, чем в Китае

30-03-2020, 16:43

Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США

30-03-2020, 13:52

Россияне из Нью-Йорка рассказали о жизни в условиях карантина

30-03-2020, 12:31

В Германии опасаются итальянского сценария по коронавирусу

30-03-2020, 11:52

Провинция Бергамо: смерть в индустриальном масштабе

29-03-2020, 23:53

Впервые в мире от коронавируса умер младенец

29-03-2020, 10:19

В Нью-Йорке каждый десятый полицейский заразился коронавирусом

28-03-2020, 13:16

В Иране 300 человек умерли от метанола, используя его как лекарство от коронавируса

28-03-2020, 11:11

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом

28-03-2020, 10:18

Врач из Италии обратилась к россиянам: «Это не каникулы, это война»

28-03-2020, 10:04

В Украине тело умершего от коронавируса выбросили на улицу в мешке

27-03-2020, 18:44

В Нью-Йорке на улицах установили холодильники для трупов

27-03-2020, 17:40

Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

27-03-2020, 15:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров