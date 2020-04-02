Китайские ветеринары в Ухане обнаружили коронавирус у 15% кошек

На страницах электронной научной библиотеки bioRxiv появилась публикация, авторы которой рассказали об исследовании наличия коронавируса у кошек.

По словам ученых, которые проводили это исследование, у 15% бездомных и приютских кошек из Уханя выявлена коронавирусная инфекция, передает ТАСС .

В ходе исследования были изучены образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки. Оказалось, что до того как была зафиксирована вспышка коронавируса среди людей в Ухане, кошки не были заражены. А после вспышки инфицированными оказались 15 из 102 кошек.

Китайские биологи говорят о том, что кошки в 100% случаев после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 погибают.

Препринт, в котором размещены результаты этого исследования, не рецензирован независимым экспертами или редакторами научных журналов. Поэтому пока к результатам исследования следует относиться настороженно.

Стоит отметить, что ране стало известно о первом случае передачи к кошке от человека коронавируса SARS-CoV-2. Этот случай был зафиксирован в Бельгии.