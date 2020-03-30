Раскрыты причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

Вчера, 22:34

Ольга Громова

0

Image 16+
Раскрыты причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

Главного эпидемиолога Греции называют спасителем нации, а его рейтинг и популярность сейчас выше, чем у маститых политиков и звезд шоу-бизнеса. Сотирис Цодрас сотворил в стране настоящее «коронавирусное чудо», пишет корреспондент «Коммерсанта» Андрей Плахов.

Статистика эпидемии в Греции на фоне того, что творится во многих европейских странах, выглядит не так ужасающе. В стране 1415 инфицированных и 51 погибший.  Успешно противостоять коронавирусу удается благодаря народной солидарности и следованиям советов экспертов.

Сотирис Цодрас - эпидемиолог мирового уровня. Он очень быстро среагировал на эпидемию и своевременно убедил Премьера в том, что все храмы в стране должны быть закрыты. Случилось это вскоре после того, как стало известно о том, что коронавирус проник на территорию Греции. Первый случай заражения был зарегистрирован в Греции 26 февраля, на следующий день - уже три случая, 5 марта - еще 27 случаев заражения среди паломников.

Также по его совету были заранее возведены 13 медицинских центров. Они были полностью готовы, когда в Италии умерли всего 11 человек, никто тогда даже помыслить не мог, что счет вскоре будет идти за несколько сотен жертв в сутки.

Карантин в Греции начали вводить поэтапно и еще с 8 марта. Сначала перестали работать школы и детсады, потом закрылись спортзалы и кружки, а в средине месяца остановились кафе, бары, пляжи и другие заведения для развлечений.

Остались работать только продуктовые магазины, как, впрочем, и везде. Гражданам страны постоянно напоминают о том, что лучше оставаться дома, не только по ТВ, но и идет рассылка на телефоны.

Выход на улицу без уведомления карается штрафом в 150 евро (около 13 тысяч рублей).

Большинство греков понимают, что только изоляция и самодисциплина могут помочь выбраться из ситуации, поэтому одобряют все предпринятые меры.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Италии стали бояться больше голода, чем коронавируса

Вчера, 14:13

Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов

Вчера, 14:12

Корабль ВМС Венесуэлы потопил сам себя

Вчера, 11:19

Премьер Индии попросил прощения у бедных из-за карантина

30-03-2020, 23:43

В Италии местные жители штурмуют магазины, устраивают бунты и погромы

30-03-2020, 21:33

СМИ: в Сан-Паулу за две недели от коронавируса умерли в 5 раз больше людей, чем в Китае

30-03-2020, 16:43

Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США

30-03-2020, 13:52

Россияне из Нью-Йорка рассказали о жизни в условиях карантина

30-03-2020, 12:31

В Германии опасаются итальянского сценария по коронавирусу

30-03-2020, 11:52

Провинция Бергамо: смерть в индустриальном масштабе

29-03-2020, 23:53

Впервые в мире от коронавируса умер младенец

29-03-2020, 10:19

В Нью-Йорке каждый десятый полицейский заразился коронавирусом

28-03-2020, 13:16

В Иране 300 человек умерли от метанола, используя его как лекарство от коронавируса

28-03-2020, 11:11

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом

28-03-2020, 10:18

Врач из Италии обратилась к россиянам: «Это не каникулы, это война»

28-03-2020, 10:04

В Украине тело умершего от коронавируса выбросили на улицу в мешке

27-03-2020, 18:44

В Нью-Йорке на улицах установили холодильники для трупов

27-03-2020, 17:40

Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

27-03-2020, 15:09

Боксер Липинец рассказал о проблемах с туалетной бумагой в США

27-03-2020, 15:05

В Барселоне полиция отменила гей-оргию из-за карантина

27-03-2020, 14:42

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров