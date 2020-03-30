Раскрыты причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

Главного эпидемиолога Греции называют спасителем нации, а его рейтинг и популярность сейчас выше, чем у маститых политиков и звезд шоу-бизнеса. Сотирис Цодрас сотворил в стране настоящее «коронавирусное чудо», пишет корреспондент «Коммерсанта» Андрей Плахов.

Статистика эпидемии в Греции на фоне того, что творится во многих европейских странах, выглядит не так ужасающе. В стране 1415 инфицированных и 51 погибший. Успешно противостоять коронавирусу удается благодаря народной солидарности и следованиям советов экспертов.

Сотирис Цодрас - эпидемиолог мирового уровня. Он очень быстро среагировал на эпидемию и своевременно убедил Премьера в том, что все храмы в стране должны быть закрыты. Случилось это вскоре после того, как стало известно о том, что коронавирус проник на территорию Греции. Первый случай заражения был зарегистрирован в Греции 26 февраля, на следующий день - уже три случая, 5 марта - еще 27 случаев заражения среди паломников.

Также по его совету были заранее возведены 13 медицинских центров. Они были полностью готовы, когда в Италии умерли всего 11 человек, никто тогда даже помыслить не мог, что счет вскоре будет идти за несколько сотен жертв в сутки.

Карантин в Греции начали вводить поэтапно и еще с 8 марта. Сначала перестали работать школы и детсады, потом закрылись спортзалы и кружки, а в средине месяца остановились кафе, бары, пляжи и другие заведения для развлечений.

Остались работать только продуктовые магазины, как, впрочем, и везде. Гражданам страны постоянно напоминают о том, что лучше оставаться дома, не только по ТВ, но и идет рассылка на телефоны.

Выход на улицу без уведомления карается штрафом в 150 евро (около 13 тысяч рублей).

Большинство греков понимают, что только изоляция и самодисциплина могут помочь выбраться из ситуации, поэтому одобряют все предпринятые меры.