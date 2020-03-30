Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов

Сегодня, 14:12

Анна Лисова

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Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов

Власти США заказали 100 тысяч мешков для трупов. Об этом сообщает Bloomberg. Запрос уже составлен Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Пентагон готов выделить из своих запасов 50 тыс. мешков. На оставшийся объем Минобороны США планирует заключить отдельный договор.

Федеральное агентство не сообщает точно, в какие сроки хочет получить эти мешки. Но уточняется, что они нужны, «сразу же, как только будут готовы». Ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением эпидемии американский врач Дебора Биркс заявила, что в США жертвами коронавируса могут стать до 200 тыс. американцев.

США уже несколько дней лидируют по количеству случаев заражения коронавирусом. Коронавирус в этой стране уже выявили у более чем 215 тыс. человек. В США от вируса умерли уже свыше 4,4 тыс. человек. Для того, чтобы разгрузить больницы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, туда уже направлены крупнейшие судна-госпитали вместимостью 1000 человек.

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