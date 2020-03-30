Корабль ВМС Венесуэлы потопил сам себя

Сегодня, 11:19

Ольга Громова

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Корабль ВМС Венесуэлы потопил сам себя

Патрульный корабль ВМС Венесуэлы Naiguata потопил сам себя. Инцидент произошел в Карибском море после того, как судно предприняло несколько попыток протаранить круизный лайнер RCGS Resolute.

В ночь на 30 марта в 13 милях от острова Исла-ла-Тортуга патрульный корабль начал таранить лайнер, но последний оказался неуязвим, так как имеет соответствующий ледовый класс и предназначается для круизов на белый материк - Антарктиду. RCGS Resolute под флагом Португалии дрейфовал в море близ берегов Венесуэлы с 29 марта, поскольку капитан решил, что необходимо сделать остановку в Кюрасао. Вскоре к лайнеру подошел корабль Naiguata и заявил, что лайнер находится в территориальных водах Венесуэлы незаконно и приказал следовать в порт Пуэрто-Морено.

«Когда капитан лайнера находился на связи с головным офисом в Германии, венесуэльский корабль сделал несколько выстрелов, а затем на скорости приблизился к правому борту RCGS Resolute и протаранил его. Naiguata продолжал бить в борт круизного судна в явной попытке повернуть его в сторону территориальных вод Венесуэлы», - приводит Российская газета заявление компании-судовладельца Columbia Cruise Services.

Однако таран для патрульного корабля оказался фатальным. Он начал набирать воду, а потом и вовсе затонул. При этом никто из членов экипажа не пострадал и не погиб. RCGS Resolute, убедившись, что помощь не требуется, продолжил идти в Кюрасао.

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