Корабль ВМС Венесуэлы потопил сам себя

Патрульный корабль ВМС Венесуэлы Naiguata потопил сам себя. Инцидент произошел в Карибском море после того, как судно предприняло несколько попыток протаранить круизный лайнер RCGS Resolute.

В ночь на 30 марта в 13 милях от острова Исла-ла-Тортуга патрульный корабль начал таранить лайнер, но последний оказался неуязвим, так как имеет соответствующий ледовый класс и предназначается для круизов на белый материк - Антарктиду. RCGS Resolute под флагом Португалии дрейфовал в море близ берегов Венесуэлы с 29 марта, поскольку капитан решил, что необходимо сделать остановку в Кюрасао. Вскоре к лайнеру подошел корабль Naiguata и заявил, что лайнер находится в территориальных водах Венесуэлы незаконно и приказал следовать в порт Пуэрто-Морено.

«Когда капитан лайнера находился на связи с головным офисом в Германии, венесуэльский корабль сделал несколько выстрелов, а затем на скорости приблизился к правому борту RCGS Resolute и протаранил его. Naiguata продолжал бить в борт круизного судна в явной попытке повернуть его в сторону территориальных вод Венесуэлы», - приводит Российская газета заявление компании-судовладельца Columbia Cruise Services.

Однако таран для патрульного корабля оказался фатальным. Он начал набирать воду, а потом и вовсе затонул. При этом никто из членов экипажа не пострадал и не погиб. RCGS Resolute, убедившись, что помощь не требуется, продолжил идти в Кюрасао.

Venezuelan Navy attempts midnight boarding of five-star Antartic cruise ship RCGS Resolute. Resolute rams BVL Naiguata capsizing and sinking warship. All crew accounted for. Resolute safely in Curacao port with minor damage to strengthened hull. https://t.co/2ObpkjxKOv