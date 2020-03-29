Мать младенца, зараженного коронавирусом, рассказала о необычных симптомах

С разных уголков мира все чаще звучат новости о том, что коронавирус начал заражать не только пожилых людей, но и детей.
Ранее считалось, что дети и подростки менее подвержены заражению, но, как оказалось, коронавирус поражает людей независимо от возраста.
В Великобритании коронавирус диагностировали у младенца, и его мать решила рассказать в соцсети, как проявлялась болезнь у ее ребенка, сообщает Life.ru.
Тони Родс из Эссекса сообщила, что коронавирус поразил ее сына, которому всего лишь 7 недель. Болезнь началась с того, что малыш потерял аппетит и начал странно плакать, начал больше ворочаться во сне. Потом ребенок стал вялым и сонным, и вскоре на его теле появились пятна. Мальчика родители сразу же отвезли в больницу.
Ребенку назначали антибиотики и взяли анализ на CoViD-19, который оказался позитивным. При этом никаких типичных симптомов заболевания у ребенка не было. Сейчас младенцу уже лучше. У него появились признаки легкой простуды, с которыми он справился.
Тони призывает всех более внимательно следить за здоровьем детей и при любых непонятных симптомах обращаться к врачу. Она предполагает, что сын мог заразиться от нее или отца, но поскольку они себя чувствуют хорошо, то пока не сдавали анализы.
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