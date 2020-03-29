Мать младенца, зараженного коронавирусом, рассказала о необычных симптомах

Сегодня, 15:27

Анна Лисова

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Мать младенца, зараженного коронавирусом, рассказала о необычных симптомах

С разных уголков мира все чаще звучат новости о том, что коронавирус начал заражать не только пожилых людей, но и детей. 

Ранее считалось, что дети и подростки менее подвержены заражению, но, как оказалось, коронавирус поражает людей независимо от возраста. 

В Великобритании коронавирус диагностировали у младенца, и его мать решила рассказать в соцсети, как проявлялась болезнь у ее ребенка, сообщает Life.ru.

Тони Родс из Эссекса сообщила, что коронавирус поразил ее сына, которому всего лишь 7 недель. Болезнь началась с того, что малыш потерял аппетит и начал странно плакать, начал больше ворочаться во сне. Потом ребенок стал вялым и сонным, и вскоре на его теле появились пятна. Мальчика родители сразу же отвезли в больницу. 

«Утром мы заметили пятна у него на коже, а один глаз опух, покраснел и слезился. Также появился легкий кашель и чихание. В обед мы отвезли его в больницу. У малыша была повышенная температура и быстрое сердцебиение, и, взглянув на картину, врачи сначала предположили, что это сепсис», - отмечает британка. 

Ребенку назначали антибиотики и взяли анализ на CoViD-19, который оказался позитивным. При этом никаких типичных симптомов заболевания у ребенка не было. Сейчас младенцу уже лучше. У него появились признаки легкой простуды, с которыми он справился. 

Тони призывает всех более внимательно следить за здоровьем детей и при любых  непонятных симптомах обращаться к врачу. Она предполагает, что сын мог заразиться от нее или отца, но поскольку они себя чувствуют хорошо, то пока не сдавали анализы. 

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