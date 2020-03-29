В Италии местные жители штурмуют магазины, устраивают бунты и погромы

Вчера, 21:33

Александр Зуев

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В Италии местные жители штурмуют магазины, устраивают бунты и погромы

В Италии с середины марта действует режим строгой изоляции. На карантин из-за пандемии коронавируса закрыты 70% компаний, работают только производства жизненно важных товаров. Тяжелее всего приходится владельцам малого бизнеса, которые пока не получили обещанную от государства финансовую помощь. Денежные сбережения у людей заканчиваются, местные жители идут на штурм продуктовых супермаркетов. У людей нет средств на покупку самых необходимых продуктов. Кто-то голодает, а кто-то готов громить магазины, пишет Shraibikus News. Подобное уже наблюдалось в Палермо и во многих регионах Сицилии.

Не исключено, что в стране возможны голодные бунты. Кроме того, в Италии активизировались мафиозные группировки. Власти страны собираются продлить карантин, но граждане уже в открытую говорят, что не в состоянии выдержать его без средств к существованию. Полиция и карабинеры даже применяют дубинки, чтобы загнать людей домой.

Отметим, что Италия занимает второе место по числу заразившихся коронавирусом в мире после США. Сейчас в этой стране более 92 тысяч заболевших.

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