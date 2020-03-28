Россияне из Нью-Йорка рассказали о жизни в условиях карантина

Россияне, живущие в Нью-Йорке, рассказали о соблюдении карантина из-за коронавируса. Как отмечает супружеская пара, в какой-то момент пугающая обстановка вызывала у них панику.

Известно, что США уже оказались на первой позиции в списке стран, где ситуация с распространением инфекции усугубилась. Есть мнение, что из-за активного тестирования американские медики быстро узнают реальную картину эпидемии. В городе закрыто все, кроме продовольственных магазинов и аптек. Но, как отмечают жители Нью-Йорка, появились онлайн-бары, в которых можно пообщаться с друзьями. Судя по всему, многие нуждаются в таком общении: им нужно снять стресс и отойти от негатива.

Большинство жителей мегаполиса стараются придерживаться карантина. Многие люди запаслись продуктами на время эпидемического пика. Продуктов в магазинах достаточно, но нет антисептиков. Хотя в некоторых торговых точках есть ограничения: одна булка хлеба на человека, одна бутылка молока, упаковка яиц.

Супруга мигранта отметила, что их семья пользуется службами доставки. Кроме того, она посоветовала правильно питаться, чтобы укрепить иммунитет. Как известно, инфекция в первую очередь поражает людей с ослабленным иммунитетом и тех, у кого есть хронические заболевания.