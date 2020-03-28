В Германии опасаются итальянского сценария по коронавирусу

Немецкие ученые заявили о том, что в Германии может повториться итальянский сценарий распространения коронавируса, пишет Что происходит.

Глава института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер рассказал, что при негативном сценарии в Германии коронавирусной инфекцией может заразиться 10 млн немцев, пишет «Российская газета ».

Он сообщил, что ученые смоделировали возможные сценарии распространения коронавируса в стране. И если сейчас в срочном порядке государство не предпримет достаточных мер, то в Германии возможен итальянский сценарий.

«У нас экспоненциальный рост. Мы в начале эпидемии, которая продолжится многие недели и месяцы», - заявил Вилер.

Эксперты прогнозируют, что в скором будущем в Германии может заразиться от 50 до 58 миллионов человек. Отметим, население Германии составляет 83 млн человек, а это значит, что болезнь может поразить 60-70% населения.

При таком большом количестве больных система здравоохранения Германии попросту не выдержит, и больные не будут получать вовремя помощь, что спровоцирует огромное количество смертей. Число погибших может превысить 1 млн человек.

Если удастся сдержать распространение коронавируса, то зараженных в Германии будет около 1 миллиона человек, а летальных исходов - порядка 12 тысяч. Но для этого важно, чтобы власти пошли на жесткие меры. Важно не только провести массовое тестирование, но и добиться строгой изоляции инфицированных людей и всех, которые с ними контактировали.