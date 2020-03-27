Впервые в мире от коронавируса умер младенец. Как стало известно изданию Что происходит, смерть ребенка была зафиксирована в городе Чикаго, в США. Об этом, ссылаясь на информацию властей штата Иллинойс, сообщает британское издание Independent.

«Вынужден сообщить печальную новость. В числе погибших за минувшие сутки государственный служащий, член нашей команды в Департаменте социальных служб, и младенец», — поведал губернатор штата Джей Прицкер, уточнив, что речь идет о грудном младенце - ему не было и года.

Ранее медиа сообщали, что самым молодым пациентом с коронавирусом в США стал трехнедельный младенец. В мире же самым юным больным считается новорожденный. У него коронавирус выявлен был после рождения. Месяц назад ученые еще не знали, был он заражен в утробе матери или же при рождении (у матери также был положительный анализ на коронавирус).

На днях ученые объявили о новом исследовании, по результатам которого стало известно, что мать может передать ребенку коронавирус еще в утробе.

Все это указывает на то, что детям грозит точно такая же опасность, как и взрослым, их надо оберегать. Самый лучший способ - оставаться дома и даже не выходить на прогулку.