Впервые в мире от коронавируса умер младенец. Как стало известно изданию Что происходит, смерть ребенка была зафиксирована в городе Чикаго, в США. Об этом, ссылаясь на информацию властей штата Иллинойс, сообщает британское издание Independent.
Ранее медиа сообщали, что самым молодым пациентом с коронавирусом в США стал трехнедельный младенец. В мире же самым юным больным считается новорожденный. У него коронавирус выявлен был после рождения. Месяц назад ученые еще не знали, был он заражен в утробе матери или же при рождении (у матери также был положительный анализ на коронавирус).
На днях ученые объявили о новом исследовании, по результатам которого стало известно, что мать может передать ребенку коронавирус еще в утробе.
Все это указывает на то, что детям грозит точно такая же опасность, как и взрослым, их надо оберегать. Самый лучший способ - оставаться дома и даже не выходить на прогулку.
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