В Нью-Йорке каждый десятый полицейский заразился коронавирусом

Сегодня, 13:16

Анна Лисова

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В Нью-Йорке каждый десятый полицейский заразился коронавирусом

Пандемия коронавируса бушует в США: эта страна по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом вышла на первое место, пишет издание Что происходит.

Журналист КП рассказал, что происходит в Нью-Йорке в эти дни и как город борется с распространением коронавируса. 

Ранее Президент США Дональд Трамп говорил о том, что карантин в стране будет максимум до католической Пасхи, но сейчас, похоже, надежды на это мало.  Людей, которые начали опасаться заражения, становится все больше, ведь цифры о количестве случаев заражения и летальных исходах становятся все более пугающими. 

В США сейчас кривая инфицированных резко пошла вверх не только в Нью-Йорке, но и в Детройте и Новом Орлеане. Именно в эти города направлено наибольшее количество тест-систем.

Что касается Нью-Йорка, то там сейчас каждый десятый полицейский на больничном из-за коронавируса. Но, тем не менее, в городе снизилось на 17% общее количество преступлений. Активизировались мошенники, которые обманывают в основном пожилых людей. 

В городе наблюдается проблема в работе служб доставки. Они, как оказалось, не готовы к работе в условиях пандемии, поскольку не могут обеспечить ни защитными масками, ни антибактериальными средствами. Некоторые категории продуктов питания приходится ждать неделями. А Walmart и вовсе не берет в обработку небольшие заказы. 

Наживаются на клиентах и аптеки, требуя, чтобы все, кто входит, был в медицинской маске. Если маски нет, то ее можно купить тут же на входе. Но цены на маски ставят от 1 до 5 долларов, хотя еще месяц назад они стоили по 3 доллара за 100 штук. При этом департамент здравоохранения нью-йоркской мэрии не только не требует ношения масок здоровыми людьми, но и не рекомендует им этого ввиду бесполезности этого аксессуара для тех, кто не болен. 

Чтобы хоть как-то сдержать распространение коронавируса, в некоторых высотках управляющие компании просят отказаться от групповых перевозок в лифте. И это разумная мера, ведь так действительно снижается риск заражения. 

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