В Иране 300 человек умерли от метанола, используя его как лекарство от коронавируса

Сегодня, 11:11

Ольга Громова

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В Иране 300 человек умерли от метанола, используя его как лекарство от коронавируса

В Иране 300 человек умерли и свыше тысячи получили серьезные повреждения после того, как употребили метанол, сообщает издание Что происходит. Его люди использовали как лекарство после того, как начали распространяться слухи о том, что он помогает излечиться от коронавируса. О массовой гибели людей в Иране проинформировало британское издание The Independent, ссылаясь на СМИ страны.

Недавно соцсети в Иране начало лихорадить. Кто-то запустил фейк о том, что коронавирус поддается лечению метанолом. В результате тысячи людей решили испытать средство.

Сообщается, что от метанола серьезно пострадал и 5-летний ребенок, которого лечили родители через дыхательный аппарат. После этого мальчик ослеп.

Власти Ирана арестовали за продажу метанола несколько человек в разных регионах страны.

«В мире нынче лишь одна проблема - коронавирус. А нам надо одновременно лечить людей от алкогольного отравления и бороться с коронавирусом», — заявили в Минздраве страны.

В Иране, к слову, ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Количество зараженных превысило 32 тысячи человек.

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