Врач из Италии обратилась к россиянам: «Это не каникулы, это война»

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова живет и работает в Италии уже более 20 лет. Россиянка переживает за своих соотечественников и боится, что в случае повторения итальянского сценария последствия будут непоправимыми, пишет издание Что происходит.

Ирина записала обращение к жителям РФ и попросила внять ее словам: оставаться дома и не выходить на улицу. Только так можно защитить себя от заражения.

«Это не каникулы, это война, поймите. И если вы выйдете на улицу, вирус вас поразит так же, как пуля, как осколок», — приводит РИА Новости слова врача.

Шлычкова рекомендует тем соотечественникам, которые выходят на улицу, придерживаться социальной дистанции и не подходить друг к другу ближе, нежели на метр. Сама врач дома ходит в медицинской маске из-за боязни заразить своих родных.

Ранее она сообщила, как «ужасно страшно» сейчас в Италии. Люди умирают, а их родные даже не имеют возможности провести их в последний путь. Заражаются медики, рук катастрофически не хватает. Система здравоохранения Италии повержена.

За минувшие сутки (с 27 по 28 марта) в Италии установлен новый печальный рекорд. За 24 часа в стране от коронавирусной инфекции скончались 969 человек. Общее количество жертв в Италии уже 9134.