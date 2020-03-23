25 военных заразились коронавирусом на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт»

Сегодня, 09:57

Ольга Громова

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25 военных заразились коронавирусом на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт»

СМИ сообщают о серьезной вспышке коронавируса на борту атомного американского авианосца «Теодор Рузвельт». Число зараженных выросло до 25. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники информации в ВМС США. Ранее поступали сведения о трех заболевших. Спустя некоторое время и.о. министра ВМС США Томас Модли сообщил, что количество инфицированных увеличилось. При этом точное количество заразившихся он не назвал, добавив лишь, что весь экипаж авианосца сдаст анализы на коронавирус.

Источник телеканала сообщил, что в данный момент цифра из 25 зараженных условная, на самом деле количество инфицированных будет постоянно увеличиваться по мере поступления результатов анализов из лаборатории.

Еще один собеседник CNN выразил уверенность в том, что в случае, если количество заражений на борту авианосца будет запредельным, в Пентагоне наверняка засекретят официальную статистику. Это будет сделано для того, чтобы не выставлять «Теодор Рузвельт» слишком уязвимым, в том числе перед глазами военных соперников, особенно Китая и Северной Кореи.

Заметим, что на борту авианосца находятся порядка 5 тысяч моряков.

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