Российские медики направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Колонна спецтехники с военными специалистами Минобороны РФ выдвинулась в итальянский город Бергамо. В составе колонны 22 единицы спецтехники и автобусы с военными специалистами. Колонну сопровождают итальянские карабинеры и автомобили технического обеспечения. Российским специалистам, которые находились на базе ВВС Италии «Практик де Маре» в 30 километрах от Рима, предстоит 600-километровый марш. Сейчас в Бергамо (область Ломбардия) сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса. В Италии зафиксировано 69 176 случаев заражения коронавирусом. 8 326 человек выздоровело, 6 820 человек скончались, пишет ТК Звезда .

Ранее сообщалось, что 15 самолетов Ил-76 ВКС России доставили средства для борьбы с коронавирусом - оборудование для диагностики и проведения дезинфекции - на авиабазу ВВС Италии.

Отметим, что 21 марта Президент РФ Владимир Путин в беседе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте выразил готовность оказать помощь в борьбе с распространением коронавирусом. В свою очередь в Минобороны доложили о готовности к переброске вирусологов и оборудования в Италию.

Всего в мире выявлено 423 тыс. заболевших, скончались более 18,9 тыс. человек, выздоровели 109,1 тыс. пациентов. В России диагностировано 658 случаев заражения.