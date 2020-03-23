Врачи обеспокоены ситуацией с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке

Сегодня, 10:58

Александр Зуев

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Врачи обеспокоены ситуацией с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке

Врач одной из больниц Нью-Йорка, пожелавший остаться анонимным, с ужасом сообщает, что ситуация с зараженными коронавирусом в городе  развивается как будто по сценарию страны третьего мира.

Как сообщили в университете Джонса Хопкинса, сейчас в Нью-Йорке насчитывается более чем 20 тыс. заболевших и 280 скончавшихся. Еще две недели назад речь шла о 95 заболевших, а смертельных случаев на тот момент не было. Как отмечает врач, к ним в больницу поступили два пациента, после этого начался настоящий ад. В медучреждении нет ни аппаратов искусственной вентиляции легких, ни коек. То есть, больница абсолютно не готова к наплыву зараженных.

Медик рассказал, что сначала в больницу поступали пациенты в возрасте от 70 лет, но за последнюю неделю увеличилось число заболевших моложе 50, пишет Интерфакс.

Известно, что в нью-йоркском госпитальном центре Белвью в рамках подготовки к необходимости увеличить количество вскрытий создается морг с использованием тентов и авторефрижераторов. 25 марта три штата, включая Нью-Йорк, попросили помощь у федеральных служб в связи с нехваткой ресурсов для работы моргов.

Органы здравоохранения Нью-Йорка приступают к реализации планов быстрого реагирования, чтобы подготовиться к самым непредсказуемым последствиям.

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