Грузинский писатель считает, что Китай заразили коронавирусом триллионеры

Писатель из Грузии Тамаз Чеишвили высказал свое предположение по поводу поразившей весь мир пандемии коронавируса. Как считает литератор, перед нами одно из действий необъявленной, но идущей скрыто третьей Мировой войны. После того как рухнула "империя зла", США надолго утвердили себя в роли единственной сверхдержавы мира. Однако в последние десятилетия все больше на роль конкурента США в мире вышел Китай, причем как политически, так и экономически.

Как считает господин Чеишвили, важные мировые триллионеры собрались, обсудили ситуацию и решили подбросить страшный вирус выращенный в лабораториях трудолюбивому китайскому народу. Такой поступок объясняется простыми экономическими причинами — китайцы производят и прекрасную космическую технику, и весьма неплохой ширпотреб. Целью недругов страны было взорвать "китайский экономический рай". Вот он и взорвался буквально за 2 недели.

Правда наряду с версией диверсии Чеишвили не исключает вариант того, что вирус сами себе подсунули представители Поднебесной. В этом варианте развития событий китайцы пожелали продемонстрировать всему миру свою способность преодолевать тяжелые кризисы. И вышли из положения молодцами.