Грузинский писатель считает, что Китай заразили коронавирусом триллионеры

Вчера, 23:07

Staalker

0

Image 16+
Грузинский писатель считает, что Китай заразили коронавирусом триллионеры

Писатель из Грузии Тамаз Чеишвили высказал свое предположение по поводу поразившей весь мир пандемии коронавируса. Как считает литератор, перед нами одно из действий необъявленной, но идущей скрыто третьей Мировой войны. После того как рухнула "империя зла", США надолго утвердили себя в роли единственной сверхдержавы мира. Однако в последние десятилетия все больше на роль конкурента США в мире вышел Китай, причем как политически, так и экономически.

Как считает господин Чеишвили, важные мировые триллионеры собрались, обсудили ситуацию и решили подбросить страшный вирус выращенный в лабораториях трудолюбивому китайскому народу. Такой поступок объясняется простыми экономическими причинами — китайцы производят и прекрасную космическую технику, и весьма неплохой ширпотреб. Целью недругов страны было взорвать "китайский экономический рай". Вот он и взорвался буквально за 2 недели.

Правда наряду с версией диверсии Чеишвили не исключает вариант того, что вирус сами себе подсунули представители Поднебесной. В этом варианте развития событий китайцы пожелали продемонстрировать всему миру свою способность преодолевать тяжелые кризисы. И вышли из положения молодцами.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Доктор Мясников: Италия и Китай упустили время с карантином

23-03-2020, 19:32

Италия просит военной помощи США в борьбе с коронавирусом

23-03-2020, 16:29

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

23-03-2020, 10:25

Заразившаяся коронавирусом британка записала пугающее видео из реанимации

23-03-2020, 09:58

Печальный антирекорд Италии: в стране за сутки от Covid-19 умерли почти 800 человек

22-03-2020, 14:08

Financial Times сообщила об аномальной ситуации с коронавирусом в Германии

21-03-2020, 10:11

Шведское СМИ назвало пандемию коронавируса третьей мировой войной

20-03-2020, 17:10

Число жертв коронавируса выросло в мире до 10 тыс.

20-03-2020, 14:05

В Австралии воруют бумагу и мыло из общественных туалетов

20-03-2020, 12:19

Экипажи крупнейших кораблей и авианосцев ВМС США оказались заражены коронавирусом COVID-19

20-03-2020, 10:25

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа

20-03-2020, 08:00

В Сирии нашли место гибели российского летчика Романа Филипова

19-03-2020, 17:11

Коронавирус COVID-19 в Китае: 0 новых случаев

19-03-2020, 11:06

Франция сравнила смертность от гриппа и коронавируса

19-03-2020, 06:22

Подсчитано, сколько человеку нужно туалетной бумаги на срок карантина

18-03-2020, 18:19

«Лучше просроченная маска, чем ее отсутствие»: врач из Италии дала дельный совет по защите

18-03-2020, 16:23

Минздрав Франции назвал препараты, опасные при коронавирусе

16-03-2020, 18:09

В Китае рассчитывают испытать вакцину от коронавируса в ближайшее время

16-03-2020, 18:08

Белорусский офицер, после переговоров с НАТО, заболел коронавирусом

14-03-2020, 22:20

В Норвегии более 900 человек заразились коронавирусной инфекцией

14-03-2020, 17:32

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров